Le longiligne Paul Onuachu doit devenir le nouvel atout offensif de Genk

Champion en titre, Genk a trouvé un accord avec le club danois du FC Midtjylland au sujet du transfert de Paul Onuachu. Le longiligne attaquant de 2m01 doit amener plus d’options en attaque au KRC. « Je suis très grand mais aussi doué avec les pieds. C’est dans le rectangle que je suis le plus fort », a déclaré Onuachu ce mardi lors de sa présentation devant la presse. Le Nigérian de 25 ans a signé un contrat avec Genk jusqu’en 2024. L’attaquant est passé d’une académie au Nigeria au Danemark avec, selon ses propres dires, aucun problème d’adaptation. À Midtjylland, il a planté 74 buts et délivré 23 assists en 181 matchs. Onuachu était pisté depuis longtemps par le club limbourgeois mais les deux parties sont finalement arrivées à un accord. « Je suis très content d’être ici et j’étais impatient depuis le premier jour », a raconté Onuachu. « J’étais assez frustré car je voulais venir et j’ai dû attendre longtemps. Mais j’ai continué à travailler et à y croire. »

International nigérian, il a déjà inscrit un but en six sélections avec les « Super Eagles ». En équipe nationale, il a également pu demander des conseils à l’ancien joueur de Genk Wilfred Ndidi. « Il m’a raconté beaucoup de choses sur le club et je vais pouvoir me développer en tant que joueur », a ajouté Onuachu qui portera le numéro 18 à Genk.

Source: Belga