Jupiler Pro League – Mouscron obtient le prêt d’un jeune défenseur de Porto

Mouscron s’est assuré ce mardi les services du défenseur portugais Diogo Queiros qui est prêté pour une saison par le FC Porto. Le jeune produit de Porto était le capitaine de l’équipe espoirs du club. Âgé de 20 ans, il a disputé 47 matches en D2 portugaise où il a écopé de trois cartons rouges. Queiros présente déjà un beau palmarès. La saison dernière, il a remporté l’UEFA Youth League avec les U19 en battant Chelsea en finale sur le score de 3-1. Il avait inscrit le deuxième but de Porto. Le Portugais est passé par toutes les équipes de jeunes en sélection et est capitaine des U20 du Portugal.

Cet été, le défenseur a participé à la préparation avec le noyau A de Porto avant d’être prêté chez les Hurlus. « Ce transfert a été possible grâce aux bonnes relations entre Porto et Mouscron depuis le prêt d’Omar Govea en 2017-2018 », a expliqué le club hennuyer.

Source: Belga