Espagne: inondations aux Baléares après la région de Madrid

Les orages et les fortes pluies qui ont affecté l’Espagne ces derniers jours ont surtout touché mardi l’archipel touristique des Baléares, où les inondations ont affecté en particulier Majorque, qui reste en alerte orange. Les pluies les plus intenses ont touché l’île de Majorque où les services d’urgence ont enregistré 134 incidents mardi, selon leur compte Twitter, en particulier des inondations de logements et de routes, ainsi que des chutes d’arbres dues à des vents violents.

La télévision publique espagnole a ouvert son JT du soir par les images d’une femme sortant en nageant de sa voiture et luttant contre le courant, sur un pont complètement inondé dans la petite ville de Santanyí (sud-est de Majorque).

En seulement une heure, 96,8 litre d’eau par mètre carré sont tombés à Santanyi et 53,7 à l’aéroport d’Ibiza, où certains vols ont été perturbés, selon les données communiquées par l’agence espagnole de météorologie.

En octobre dernier, des inondations avaient fait treize morts sur l’île de Majorque, quand des habitants de Sant Llorenç (est) avaient été pris de court par la montée des eaux d’un torrent à la suite de pluies diluviennes.

De lundi après-midi à mardi matin, dans la région de Madrid, de fortes précipitations orageuses avaient obligé les pompiers à réaliser « plus de 196 interventions, heureusement, sans blessés », selon le compte Twitter 112.

Dans la ville la plus touchée, Arganda del Rey, les images des médias locaux montraient des rues transformées en torrents de boue charriant des voitures ou du mobilier urbain et d’impressionnants amoncellements de grêlons ayant envahi soudainement des boutiques.

Quatre autoroutes entourant la capitale espagnole avaient été coupées lundi soir, ainsi que cinq lignes de métro.

L’hôpital d’Arganda del Rey avait été inondé, touchant bloc opératoire et salle d’accouchement, tout comme le grand hôpital de la Paz à Madrid.

