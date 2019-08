Emma Plasschaert est 3e après la première journée à Enoshima

Moins d’une semaine après sa victoire dans le Test Event, l’épreuve de répétition des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Emma Plasschaert était de retour sur le futur plan d’eau olympique d’Enoshima. Il accueillait la première manche de la Coupe du monde de voile olympique 2020. Sur sa lancée, l’Ostendaise a remporté la première régate avant de se classer 10e de la seconde. Elle totalise 11 points occupe le 3e rang provisoire en classe Laser Radial. La Japonaise Manami Doi est première avec 8 points. La Chinoise Dongshuang Zhang, Plasschaert et la Finlandaise Monika Mikkola suivent avec 11 unités. Eline Verstraelen est 17e avec 43 points.

Wannes Van Laer est 22e après deux régates en classe Laser. Il compte 47 points (15e et 32e). William De Smet (64 pts, après ses 38e et 26e places) occupe la 35e place. Le Croate Tonci Stipanovic est en tête avec 8 points.

En 49er, Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers ont disputé trois régates. Ils se situent en huitième position avec 15 points, après le retrait du moins bon résultat (8e, 17e, 7e). Les Polonais Dominik Buksak/Szymon Wierzbicki et les Allemands Tim Fischer/Fabian Graf partagent la tête avec six points pour le moment.

Isaura Maenhout et Anouk Geurts (47 pts, après leurs 24e et 23e places) sont 26es en 49erFX après deux régates, à 45 points des Brésiliennes Martine Soffiatti Grael/Kahena Kunze.

Les 49er et 49erFX disputeront leur course aux médailles samedi, la course aux médailles en Laser et en Laser Radial est au programme dimanche.

La Coupe du monde de voile 2020 comprend quatre épreuves. Après Enoshima, les régatiers des classes olympiques se retrouveront à Miami (19-26 janvier 2020), puis à Gênes (13 au 19 avril 2020) avant de revenir pour la finale à Enoshima (14-21 juin 2020). Les épreuves olympiques de voile se dérouleront du 27 juillet au 6 août 2020.

Source: Belga