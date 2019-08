Barrere, l’autre Français qui défie Goffin : « Je vais jouer ma carte à fond »

Grégoire Barrère (ATP 109). Tel sera donc le prochain adversaire de David Goffin (ATP 15), ce mercredi à New York. Le droitier de Charenton-Le-Pont, 25 ans, qui dispute son premier US Open, est sorti vainqueur d’un thriller de quatre heures contre le Britannique 7-6 (7/4), 6-4, 4-6, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2). « Si j’avais perdu ce match, je m’en serais voulu pendant un petit moment », a-t-il d’ailleurs confié, soulagé et heureux. « Je suis content de m’en être sorti. J’avais perdu contre lui il n’y a pas très longtemps. Il ne fait pas beaucoup de fautes. Malgré le fait d’avoir mené deux sets à zéro et d’avoir hérité de deux balles de match au quatrième, j’ai réussi à ne pas lâcher et à ne pas craquer dans la dernière manche lorsque je me suis fait breaker. »

Il s’agira de la deuxième confrontation entre les deux joueurs, David Goffin ayant remporté la première, 6-3, 6-3, 6-4 au premier tour à Roland Garros en 2016.

« Maintenant, je dois bien récupérer et me focaliser sur la suite. Goffin, je le connais bien et il me connaît bien aussi. Je vais jouer ma carte à fond et on verra ce que ça donne », a poursuivi le Francilien, qui fera son entrée dans le Top 100 à l’ATP après le tournoi. « Je bosse tous les jours pour ça, c’est là où je veux être. Et je vais continuer », a-t-il assuré.

