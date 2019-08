VIDEO. Carla Bruni ridée? Elle révèle son « truc » pour le cacher

View this post on Instagram

Rien de tel qu’une petite vidéo en Snapchat (mieux qu’un lifting) et une légendaire chanson du grand Joe Dassin pour revenir 30 ans en arrière….#joedassin #joedassinforever # 🎼🌹🎼🌹🎼🌹🎼 #jesaissnapchatc’estpasdemonage 🎸❤️🌹😉😉😉 Nothing better than a Snapchat video (better than a facelift) and a great song from the wonderful Joe Dassin to go 30 years back 🎼🎼❤️🎼❤️🎼❤️ #joedassinforever 🎼❤️🎼 vidéo @raphaelediais 👌👌👌👌👌❤️#iknowthatimtoooldtousesnapchat 😉😉😉😉❤️🌹❤️🌹Tap for sound #champselysees 😉🎼😉🎼😉🎼😉❤️🎼