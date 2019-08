Un sportif handicapé au casting de « Danse avec les stars »

La production de « Danse avec les stars » révèle petit à petit le casting de sa nouvelle saison qui débutera en septembre. Pour le dixième anniversaire du programme, TF1 met les bouchées double et promet un casting original. Ils ont d’ailleurs décidé de convier Sami El Gueddari, nageur ayant participé aux Jeux paralympiques de 2008 et 2012.

C’est officiel depuis ce mardi, Sami El Guedarri rejoint le casting de la dixième saison de « Danse avec les stars », présentée par Camille Combal et Karine Ferri. Il rejoint Elsa Esnoult, Liane Foly, Linda Hardy, Azize Diabaté, Hugo Phillip ou encore Moundir au rayons des stars qui danseront chaque samedi sur le plateau de TF1. LCI a révélé l’information ce matin.

Si son nom ne vous dit peut-être rien, Sami El Guedarri est un athlète paralympique reconnu dans le milieu de la natation. Âgé de 35 ans, il est amputé inférieur de la jambe gauche. Il a participé aux Jeux paralympiques de 2008 et 2012, décrochant par ailleurs une médaille de bronze au championnat d’Europe en 2009. C’était aussi un consultant pour France Télévisions lors des derniers Jeux de septembre 2016 à Rio.

Il s’agit d’une grande première pour TF1 qui n’avait pas encore convié de candidat handicapé au casting de son émission. La production n’a pas révélé la danseuse qui l’accompagnerait.

Un parcours de champion

« J’ai commencé la pratique sportive à l’âge de 5 ans. A cette époque, je pratiquais en tout 3 activités extra-scolaires : la natation, le basket et la musique. Ces disciplines sont dans la philosophie de vie au sein de notre famille, je dirais même que c’était la ‘formation familiale’, et les parcours sportifs exemplaires et de bon niveau de mon frère et ma sœur dans le basket m’ont donné l’envie aussi de performer », expliquait-il dans une interview accordée à Femixsports.fr.

L’athlète a poursuivi en livrant la suite de son parcours : « J’ai d’abord pratiqué un sport collectif car durant mon enfance, en maternelle précisément, les éducateurs et la maîtresse pensaient que mon handicap rendait impossible une pratique de la natation. Toutefois avec l’immense soutien de mes parents, qui m’ont fait comprendre qu’il fallait croire en soi, j’ai poursuivi de manière plus assidue la natation, avec des athlètes valides jusqu’à mes 18 ans. »