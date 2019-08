Les optimistes auraient tendance à vivre plus longtemps

Une étude révèle que voir les choses du bon côté pourrait bien nous permettre de vivre plus longtemps. Les experts estiment que les optimistes dépassent plus facilement les 85 ans que les autres.

Les optimistes vivent plus longtemps, d’après une étude menée durant trente ans sur 70.000 personnes aux Etats-Unis par l’Université de Boston. Si les scientifiques n’expliquent pas la cause exacte de ce constat, le stress semble au centre de la question.

En effet, le fait d’être capable de réguler ses émotions et ses comportement permettrait de rebondir plus facilement face aux périodes nerveuses. Les chiffres sont là: le fait d’être optimiste permettrait de vivre 11 à 15% plus longtemps. Ces personnes ont d’ailleurs entre 50 et 70% de chance d’atteindre les 85 printemps.

« Un intérêt de santé publique »

La professeur Lewina Lee, en charge du programme , a expliqué: « Cette étude a un grand intérêt de santé publique puisqu’il suggère que l’optimisme a un tel impact psycho-social qu’il permet d’allonger l’existence. C’est d’ailleurs une qualité qui peut s’apprendre avec des techniques très simples de thérapies. »

La doctoresse ajoute: « Notre étude contribue à en savoir plus sur les atouts qui nous protégeraient du risque de mortalité et qui améliorerait la santé publique avec le temps. Nous espérons que nos trouvailles inspireront des recherches. Celle-ci doit encourager la société à agir sur ce type de problèmes pour améliorer la santé du grand public qui vieillit.