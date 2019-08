16 enfants développent le « syndrôme du loup-garou » en Espagne

C’est la stupeur dans un certain nombre de familles espagnoles. Après avoir pris un lot de médicaments contaminé, ces enfants ont développé le « syndrome du loup-garou », qui fait pousser des poils partout sur leur corps. Heureusement, le problème semble avoir été réglé.

16 enfants issus d’un village proche de Grenade ont été contaminés par le « syndrome du loup-garou », un terrible maladie causant des excroissances de poils. D’après les médias locaux, les enfants souffraient à l’origine de problèmes d’indigestion et de reflux acides.

Les médecins ont donc décidé de leur donner des doses d’omeprazole. Il s’agit d’une substance active médicamenteuse adéquate pour soigner ce genre de problèmes. Néanmoins, ces médicaments ont été contaminés par du minoxidil, qui provoque des croissances excessives de poils sur tout le corps. Les parents ont donc été surpris de retrouver des poils sur leurs bébés, particulièrement sur leur visage.

Désormais, l’agence espagnole des médicaments et des produits pour la santé a retiré plusieurs lots de médicaments de la circulation et mène l’enquête. La firme pharmaceutique Farma-Cuimica Sur est directement impliquée et a reçu une restriction l’interdisant à fabriquer, importer et distribuer des produits depuis juillet.

Ci-dessous, voici un reportage surréaliste sur Lalit Patidar, un petit garçon indien atteint du syndrome et qui n’a jamais été traité.

La maladie porte un nom

Les médicaments auraient été distribués dans 22 pharmacies de la région de Grenade. Les parents ont d’ailleurs été prévenus qu’ils devaient consulter de toute urgence un médecin si leur enfant avait reçu une dose d’omeprazole. Les adultes ne sont pas concernés car c’est la formule pour les enfants qui a été contaminée. Au moment où l’enfant arrête de prendre le médicament, la poussée des cheveux s’arrête. Les experts estiment qu’il n’y aura pas d’effet à long terme.

La maladie en question, c’est l’hypertrichose. Elle se caractérise par une croissance excessive des poils partout sur le corps. Elle peut toucher n’importe qui, quel que soit son âge ou son sexe. Celle-ci est habituellement causée par un taux anormalement élevé d’hormones mâles. Elle n’est pas douloureuse mais reste gênante et de nombreuses personnes décident de passer par l’épilation au laser.