US Open – La Française Kristina Mladenovic élimine Angelique Kerber

A 26 ans Kristina Mladenovic (WTA 54) n’avait encore jamais battu Angelique Kerber (WTA 14). Du moins jusqu’à leur duel de lundi au premier tour de l’US Open de tennis, la quatrième et dernière manche du Grand Chelem, remporté par l’Allemande en 2016. Celui-ci a en effet cette fois tourné à l’avantage de la Française, victorieuse en trois sets: 7-5, 0-6, 6-4

Kerber, 31 ans, n’avait pas survécu au troisième tour contre la Slovaque Dominika Cibulkova en 2018, et avait déjà été sortie au premier par la Japonais Naomi Osaka en 2017.

Elle avait remporté la finale 2016 (6-3, 4-6, 6-4) contre la Tchèque Karolina Pliskova.

Cette année l’ex-numéro un mondiale a échoué au premier tour contre la Russe Anastasia Potapova à Roland-Garros, et au deuxième contre l’Américaine Lauren Davis, à Wimbledon.

Au deuxième tour Mladenovic affrontera une autre Française (un peu Belge) Fiona Ferro (WTA 74) qualifiée un peu plus tôt aux dépens de l’Australienne Daria Gavrilova (WTA 95) en deux manches, 6-3, 6-4, sur le court 15.

A 22 ans, c’est la deuxième fois que Ferro, qui a conquis son premier titre WTA à Lausanne le mois passé, se qualifie pour un deuxième tour en Grand Chelem (après Roland-Garros 2018).

Elle n’a jamais battu Mladenovic en deux confrontation

