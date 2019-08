US Open – Alison Van Uytvanck se qualifie pour le deuxième tour

Alison Van Uytvanck (WTA 68) s’est qualifiée pour le deuxième tour de l’US Open de tennis, la quatrième et dernière manche du Grand Chelem, lundi. Notre compatriote a en effet battu en deux sets, deux fois 6-4, la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 55). C’est la première fois que la Belge passe au second tour du tournoi new-yorkais. Elle s’était ainsi inclinée contre l’Ukrainienne Lesia Tsurenko l’année dernière. La rencontre a duré 1 heure et 22 minutes sur le court numéro 15, à Flushing Meadows.

Le même que celui où le Serbe Dusan Lajovic (ATP 29/N.27) avait battu Steve Darcis (ATP 186) 7-5, 6-3, 6-3, un peu plus tôt.

Au deuxième tour Van Uytvanck affrontera la Chinoise Qiang Wang (WTA 18/N.18) ou la qualifiée américaine de 20 ans Caroline Dolehide (WTA 214).

Le troisième Belge en lice ce lundi à New York est David Goffin (ATP 15/N.15), qui affronte le Français Corentin Moutet (ATP 82).

Source: Belga