Près de 3.000 inscrits à l’examen d’entrée en médecine et dentisterie

L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) a totalisé 2.978 demandes d’inscription à l’examen d’entrée en médecine et dentisterie, qu’elle organise, annonce-t-elle à Belga lundi. Ces chiffres restent toutefois provisoires: les candidats ont jusque vendredi 23h59 pour annuler leur demande. L’épreuve aura lieu le 4 septembre. Parmi les inscrits, 2.529 désirent entamer des études de médecine et 449 en dentisterie. La majorité réside en Belgique (63%) tandis que 37% résident dans un autre pays.

L’Ares n’était pas en mesure de détailler davantage ces chiffres, attendant que le délai d’annulation soit passé pour les examiner plus en profondeur.

L’examen d’entrée se tiendra le 4 septembre, à Bruxelles Expo. Les candidats pouvaient introduire une demande d’inscription jusqu’au 19 août.

Une première session a eu lieu le 10 juillet dernier, réussie par 547 des plus de 3.500 candidats (15,47% de taux de réussite). Ils ont obtenu une moyenne d’au moins 10/20 dans chacune des deux parties évaluées (matières scientifiques, et communication et analyse) ainsi qu’au moins 8/20 dans les huit matières interrogées.

Le 4 septembre, il s’agira d’une deuxième édition de l’épreuve plutôt que d’une deuxième session à proprement dit: les candidats ne sont pas dispensés des matières qu’ils auraient réussies.

Un examen d’entrée restreint l’accès aux études de médecine et dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2017.

