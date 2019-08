Nouvelle victoire au-delà des 100 points pour Washington et Emma Meesseman

Washington Mystics s’est imposé 101 à 72 (mi-temps: 47-31) face à New York lors des rencontres disputées dimanche dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA), devant 4.200 spectateurs à l’Entertainment and Sports Arena de Washington. Emma Meesseman avait déjà mis dix ses des 14 points en quatre minutes dans le premier quart temps. L’intérieure flandrienne a aligné un 4/6 à 2pts, 2/2 à 3pts, pris 3 rebonds et délivré 4 assists (pour trois fautes personnelles et deux pertes de balle) en 18 minutes de jeu.

Kim Mestdagh, l’autre Belgian Cats de la franchise des Mystics, a obtenu un peu plus de temps de jeu (11 minutes), pour lui permettre d’inscrire un trois points (pour un assist, une interception et une perte de balle).

C’est la cinquième victoire de la saison au-delà des 100 points pour les Mystics qui remportent en outre un 12e succès avec un écart de 20 points ou plus. C’est le record de la WNBA dépassant largement la série de Houston en 2000 (9).

Washington Mystics occupe la tête de la WNBA avec 21 victoires et 8 défaites seulement cette saison. Prochain rendez-vous mardi contre Los Angeles, 3e de la Ligue avec 18 victoires et 10 défaites.

La phase régulière s’achève le 8 septembre et les playoffs débutent le 11. Washington Mystics avait disputé la finale l’an dernier face à Seattle Storm.

Source: Belga