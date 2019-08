Naomi Osaka N.1 mondiale avant de défendre son titre à l’US Open, Elise Mertens 26e

C’est en numéro 1 mondiale que Naomi Osaka défendra son titre à l’US Open, la 4e levée du Grand Chelem qui commence lundi à New York. La Japonaise pointe en effet toujours à la 1e place du nouveau classement WTA, devant l’Australienne Ashleigh Barty et la Tchèque Karolina Pliskova. Les deux changements dans le top 10 concernent les Américaines Madison Keys et Sloane Stephens, qui s’installent aux 9e et 10e rangs.

La numéro 1 belge Elise Mertens est toujours 26e mondiale. Alison Van Uytvanck perd deux places et se retrouve 68e. Kirsten Flipkens recule du 110e au 111e rang, tandis qu’Ysaline Bonaventure passe de la 114e à la 113e position.

La Polonaise Magda Linette a gagné 27 places après sa victoire au tournoi du Bronx, la seule épreuve WTA au calendrier la semaine dernière. Elle est 53e mondiale. Son adversaire en finale, l’Italienne Camilla Giorgi, progresse de 10 places et entre dans le top 50 au 48e rang.

