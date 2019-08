Mondiaux de judo: Amber Ryheul et Kenneth Van Gansbeke éliminés, Charline Van Snick au 3e tour

Trois Belges sont en lice lundi aux championnats du monde de judo à Tokyo: Charline Van Snick et Amber Ryheul en -52 kg et Kenneth Van Gansbeke (-66 kg). Amber Ryheul et Kenneth Van Gansbeke ont tous deux été éliminés, tandis que Charline Van Snick a gagné ses deux premiers combats et peut encore prétendre au podium. Charline Van Snick (IJF 5) a remporté ses deux premiers duels, face à la Canadienne Ecaterina Guica (IJF 30) et la Chinoise Liping Liu (IJF 70). La Liégeoise, qui dispute à 28 ans ses 6e Mondiaux, doit affronter au 3e tour une habituée des podiums, la Russe Natalia Kuziutina (IJF 6), vice-championnne d’Europe 2019, championne d’Europe 2018, médaille de bronze des JO 2016 et triple médaillée de bronze aux Mondiaux.

Le tournoi est par contre terminé pour Amber Ryheul (IJF 81). La judoka belge de 21 ans a été éliminée au 2e tour sur ippon par la Japonaise Ai Shishime (IJF 4).

Kenneth Van Gansbeke (IJF 30), touché au genou, a quant à lui été sorti d’entrée, s’inclinant sur ippon face au Biélorusse Dzmitry Minkov (IJF 41).

Source: Belga