Jupiler Pro League – Adnan Custovic est le premier entraîneur remercié de la saison à Waasland-Beveren

Waasland-Beveren a remercié Adnan Custovic. Il est le premier entraîneur de la saison à se voir démis de ses fonctions après cinq des trente journées de la saison régulière de Jupiler Pro League de football, a en effet communiqué le club waeslandien sur son site internet officiel www.waasland-beveren.be. L’ex-attaquant de Mouscron et La Gantoise et ex-entraîneur d’Ostende, n’avait récolté qu’un seul point (1-1 à l’AS Eupen lors de la 3e journéé) à la tête de l’équipe waeslandienne, fortement affaiblie par les départs de Davy Roef, Louis Verstraete, Nana Ampomah et Aleksandar Boljevic. Les renforts réclamés par le Bosnien ne sont jamais arrivés.

L’équipe s’était sauvée de justesse avec Custovic à sa tête, la saison dernière.

Cette saison elle a perdu contre le Club Bruges (1-3), à l’Antwerp (4-1), contre Genk (0-4) et samedi au Cercle de Bruges (1-0), lors du match fatal à Custovic.

La réunion exceptionnelle du comité de direction a en effet tranché en sa défaveur lundi, sans laisser filtrer le nom du successeur ciblé, ou ceux des candidats au poste.

L’intérim est assuré par Dirk Geeraerd.

Custovic avait été nommé en novembre 2018. Il est âgé de 41 ans.

Selon, le communiqué il n’a pas réussi à mettre l’équipe sur les rails.

Le temps de changer de coach était donc venu…

Source: Belga