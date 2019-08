Johnson à peine plus optimiste après le G7 sur la possibilité d’un accord sur le Brexit

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré lundi qu’il était à l’issue du sommet du G7 « à peine » plus optimiste sur la possibilité de trouver un accord sur la prochaine sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. « Je suis à peine plus optimiste », a dit M. Johnson après avoir rencontré différents dirigeants à Biarritz. « Ca va être difficile… Il y un désaccord profond » entre Londres et l’UE, a-t-il reconnu, les deux parties bloquant sur la question de la future frontière irlandaise entre le Royaume-Uni et le marché unique européen.

source: Belga