Une fillette de quatre ans tuée par un cerf-volant

Une fillette de quatre ans est décédée après que sa gorge ait été tranchée par un cerf-volant dont la corde était revêtue de verre alors qu’elle était à moto avec son père, selon Metro UK.

L’incident, le second de ce type en une semaine, s’est produit à New Delhi, en Inde. La petite fille se rendait à un temple avec son père lorsque son cou a été à moitié tranché par la ficelle, a rapporté le Times of India.

Bien que le cerf-volant soit un sport populaire en Inde, il est devenu de plus en plus dangereux à cause d’une concurrence de plus en plus féroce entre les participants.

Certains rehaussent en effet leur corde avec du métal ou du verre dans l’espoir de s’attaquer aux cerfs-volants concurrents.

Le nombre de blessés et de morts atteint des sommets autour du Jour de l’indépendance en Inde, le 15 août, lorsque de nombreuses personnes lancent des cerfs-volants peints aux couleurs du drapeau indien.

Un ingénieur âgé de 28 ans est également décédé le jour de l’indépendance, après avoir été égorgé par une corde alors qu’il conduisait sa moto, également à Delhi, ont rapporté les médias.

Un garçon de trois ans aurait en outre été électrocuté après que sa corde de cerf-volant recouverte de métal ait été en contact avec un fil électrique. Des groupes de défense des animaux ont également appelé à des mesures plus sévères après que de nombreux oiseaux aient été mutilés ou tués par ces ficelles. Suite au nombre croissant d’accident, le gouvernement a interdit la production, la vente et le stockage de cordes modifiées.