La folie de l’ultra-trail, avec l’UTMB en tête d’affiche

Du 26 août au 1er septembre, c’est la fièvre du trail qui va grimper à Chamonix. L’UTMB est le sommet mondial de l’ultra-trail, qui compte de plus en plus d’adeptes. En Belgique et ailleurs, ce phénomène se répand comme une traînée de poudre. Pourtant, il s’agit de la course dans sa plus simple expression, sur des distances extrêmes (à partir de 42km) et en pleine nature. La 16e édition de l’UTMB sera une fois de plus la grand-messe de ce sport hors normes.

L’ultra-trail a le vent en poupe depuis une petite dizaine d’années. Pourtant, elle ne s’inscrit pas dans l’ère du temps. Elle marque un désir de reconnexion avec la nature mais surtout de déconnexion avec la société. Bouffée d’oxygène pour certains, il s’agit d’une réelle addiction pour d’autres, qui ne voient plus comment s’en passer.

L’ultra-tail, c’est quoi?

Pour les non-initiés, l’ultra-trail c’est en fait assez simple. Prenez une bonne paire de baskets, des affaires de sport et beaucoup d’eau, puis partez sur un terrain de préférence vallonné pour courir sur une distance supérieure à 42 kilomètres. Le tout est donc de fuir les routes goudronnées et les villes, pour se retrouver en pleine nature. Chez nous, les Ardennes ou la forêt de Soignes constituent déjà des terrains de jeu inépuisables.

Jusqu’où? Il n’y a pas vraiment de limite. À titre d’exemple, la «Montane Yuckon» parcourt 700 kilomètres à travers le Canada. C’est bien cela tout l’attrait de cette discipline: dépasser les limites. Les siennes d’abord, mais aussi celles imposées par la nature. Toutefois, deux écoles existent quand il s’agit de l’ultra-trail. D’un côté, il y a ceux à la recherche de la performance, qui optimisent leurs courses avec tout ce que la technologie peut offrir. De l’autre, il y a les irréductibles trailers qui veulent conserver le charme naturel de la discipline, en courant aussi simplement que possible, en totale reconnexion avec la nature.

La grand-messe de la discipline

S’il y a bien un rassemblement à ne pas manquer pour les trailers, c’est l’Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB). Cet événement, qui a lieu chaque année à Chamonix durant la dernière semaine d’août, propose pas moins de six courses, aux distances et parcours variables. La tête d’affiche de cette semaine sacro-sainte, c’est la course homonyme, qui parcourt 171 kilomètres autour du Mont Blanc avec 10.000 mètres de dénivelé positif.

L’année dernière, c’est Xavier Thévenard qui s’imposait pour la troisième fois. Le Français devait prendre sa revanche sur l’édition précédente, qui l’avait vu échouer au pied du podium, à la quatrième position. S’il est parvenu à finir la boucle propose en 20 heures et 44 minutes, le commun de ces mortels finissent la course autour des 35 heures, c’est dire la performance.

Cette année, ce sommet des courses XXL a décidé de renforcer son engagement profondément écologique grâce à un partenariat avec WWF France. Les organisateurs souhaitent concilier les activités liées au trail avec les enjeux environnementaux des territoires du Mont Blanc. «Il est primordial de rester attaché à nos valeurs et de développer toutes les actions nécessaires pour préserver cette nature. Notre collaboration avec WWF France réaffirme que les pratiques écoresponsables font partie intégrante de notre événement», explique Catherine Poletti, fondatrice de l’UTMB.

Des critères bien précis

N’importe qui ne peut pas prendre part à la compétition, réservée à l’élite de la discipline. En effet, il faut engranger un certain nombre de points, qui dépend de la course à laquelle on souhaite participer. Pour cela, il faut avoir participé à d’autres courses du genre. Par exemple, finir «Olne-Spa-Olne», qui parcourt les sentiers ardennais sur 69 kilomètres rapporte 3 points. Pour participer à l’édition 2019 de l’UTMB, il vous faudra 15 points en deux ans.

Si vous avez les points nécessaires pour être qualifié, ce n’est toutefois pas suffisant puisque l’organisation procède ensuite à un tirage au sort. Ainsi, pour l’édition 2018, 7.861 demandes avaient été reçues par l’organisation pour 2.300 dossards distribués. Pour cette année, c’est donc trop tard depuis un moment, mais si vous souhaitez parcourir les chemins escarpés du Mont Blanc en 2020, il est déjà temps de vous y mettre pour préparer l’épreuve qui serait très certainement le défi de votre vie.

Sébastien Paulus