De nombreux changements sur le réseau bus de la Stib dès samedi

Réorganisation de lignes, renforts, prolongement,… la rentrée marque la mise en œuvre d’une phase importante du Plan Directeur Bus de la Stib, qui vise à refondre totalement le réseau de bus à Bruxelles. Des changements qui s’appliqueront dès le 31 août, a annoncé lundi la société de transport depuis le nouveau dépôt Marly (Neder-Over-Heembeek).

De nouveaux quartiers sortent de terre, des entreprises s’implantent dans la capitale, de plus en plus d’infrastructures (scolaires, sportives…) sont créées, la croissance démographique est galopante et la fréquentation des transports publics augmente constamment ces dernières années. Autant d’évolutions qui amènent de nouveaux besoins en matière de mobilité. C’est pourquoi la Stib (Société des transports intercommunaux de Bruxelles) a élaboré son Plan Directeur Bus pour coller au mieux à ce marché en pleine évolution.

Un plan qui s’étale

La mise en œuvre de ce plan a commencé mi-2018 en phases successives et s’étalera jusqu’en 2022. Une étape importante sera franchie le samedi 31 août prochain. Sept lignes sont concernées: les lignes 21, 45, 64, 65 et 80 vont ainsi voir leurs itinéraires modifiés; ces réorganisations permettront d’offrir 20% d’offre supplémentaire sur l’ensemble de ces trajets. La ligne 12 sera aussi renforcée et la ligne 46 prolongée.

Par ailleurs, la Stib prévoit l’achat de nouveaux bus (251 bus hybrides et 37 bus électriques). Des accompagnateurs seront mobilisés sur le terrain, fin août et début septembre, pour renseigner les voyageurs sur tous les changements annoncés.