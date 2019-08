US Open – Kirsten Flipkens participera bel et bien au tableau final à Flushing Meadows

Kirsten Flipkens, battue au 3e et dernier tour des qualifications, a malgré tout intégré le tableau final de l’US Open. La Campinoise de 33 ans, 109e mondiale, a profité du forfait de l’Allemand Mona Barthel pour être repêchée, en tant que cinquième ‘lucky-loser’. Elle défiera mardi l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 40) au premier tour. ‘Flipper’ est passée proche de manquer son premier Grand Chelem depuis 2012. En effet, la N.3 belge restait sur 28 participations de rang en Grand Chelem. Il fallait remonter à Wimbledon 2012 pour trouver un tournoi majeur sans Flipkens.

Vendredi, la Belge de 33 a été battue par la Suédoise Johanna Larsson (WTA 172) au troisième et dernier tour qualificatif de l’ultime épreuve du Grand Chelem de la saison.

Mardi, elle défiera Tsurenko, 30 ans. Flipkens mène d’ailleurs 4-1 aux confrontations directes. Elle a d’ailleurs battu l’Ukrainienne plus tôt cette saison sur le gazon de ‘s-Hertogenbosch. Sa seule défaite contre Tsurenko remonte à 2015 en demi-finales à Istanbul. Sur dur, la Belge mène 3-1.

Flipkens rejoint donc Elise Mertens (WTA 23) et Alison Van Uytvanck (WTA 63) dans le tableau final des dames et David Goffin et Steve Darcis chez les messieurs.

Lundi, Goffin (ATP 15/N.15) affrontera le Français Corentin Moutet (ATP 83) en troisième rotation sur le Court 4, Darcis (ATP 186) rencontrera le Serbe Dusan Lajovic (ATP 28/N.27) à 11h00 locales (17h00 heure belge) sur le Court 15. Van Uytvanck (WTA 66) entrera en lice, en troisième rotation, face à la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 54) sur le même court.

Source: Belga