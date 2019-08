Primera Division – Le FC Barcelone, dans le sillage de Griezmann, empoche sa première victoire

Après une défaite inaugurale la semaine dernière à l’Athletic Bilbao (1-0), le FC Barcelone n’a pas manqué sa première de la saison au Camp Nou. Dimanche, les Catalans ont battu le Betis Séville sur le score de 5-2 dans cette rencontre de la 2e journée de Liga. En l’absence de Lionel Messi et Luis Suarez, Antoine Griezmann a inscrit un doublé et distillé un assist pour sa première devant ses nouveaux supporters. Le match avait pourtant mal commencé pour les troupes d’Ernesto Valverde après l’ouverture du score signée Nabil Fekir. Le Français, arrivé de l’Olympique Lyonnais cet été, a converti la première occasion des siens d’une belle frappe croisée (0-1, 15e).

Après avoir longtemps butté sur la défense sévillane, le Barça a égalisé grâce à une reprise de volée de Griezmann peu avant la mi-temps (1-1, 41e). Transfuge de l’Atletico, ‘Grizou’ a donné l’avance aux siens d’une frappe enroulée du gauche depuis l’extérieur du rectangle (2-1, 50e). Carles Perez (3-1, 56e), formé au club, et Jordi Alba (4-1, 60e), ont plié la rencontre en l’espace de quatre minutes. Griezmann a parachevé son bon match par un assist pour Arturo Vidal sur le dernier but catalan (5-1, 77e). Loren, d’une magnifique frappe à distance, a donné au score son allure définitive (5-2, 79e).

Au classement, le FC Barcelone est désormais 9e avec 3 points alors que le Betis est dernier à la suite de deux défaites.

Source: Belga