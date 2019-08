Nairo Quintana enlève la 2e étape du Tour d’Espagne

Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a remporté la 2e étape du 74e Tour d’Espagne (WorldTour), la première étape en ligne, disputée dimanche sur 199,6 kilomètres entre Benidorm et Calpe. Il s’est imposé légèrement détaché avec 5 secondes d’avance sur l’Irlandais Nicolas Roche (Sunweb), qui prend le maillot rouge de leader, et le Slovènene Primoz Roglic (Sunweb). Le top 5 est complété par le Colombien Rigoberto Uran (Education First) et l’Italien Fabio Aru (UEA Team Emirates).

Nicolas Roche déloge le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) de la 1e place du classement général. Lopez était devenu le premier leader de la Vuelta à la suite de la victoire d’Astana dans le contre-la-montre par équipes de Salinas de Torrevieja samedi.

Lundi, la 3e étape ira d’Ibi à Alicante sur une distance de 188 kilomètres. Si le parcours propose deux cols de 3e catégorie, on devrait assister à une arrivée au sprint.

Le Tour d’Espagne, remporté en 2018 par le Britannique Simon Yates, se terminera le 15 septembre à Madrid.

