Les Belges à l’étranger – Tottenham battu par Newcastle, troisième partage pour Wolverhampton

Il ne faisait pas bon de jouer à domicile ce dimanche lors de la 3e journée du championnat d’Angleterre de football. Après Bournemouth surclassé par le Manchester City de Kevin De Bruyne (1-3), Tottenham a perdu 0-1 face à Newcastle et Wolverhampton a arraché le partage 1-1 de justesse face à Burnley. Newcastle, qui restait sur deux défaites, s’est imposé à Tottenham avec un but de Joelinton (27e, 0-1). Chez les Spurs, Toby Alderweireld était bien au poste tandis que Jan Vertonghen était de nouveau sur le banc. Au classement, Tottenham (4 points) se retrouve 6e et Newcastle (3) 18e. Wolverhampton n’a toujours pas gagné un match (1-1). Leander Dendoncker est monté au jeu à la place de Joao Moutinho (60e) et a dû patienter pour voir les Wolves combler leur retard concédé en première période sur une reprise de l’extérieur du rectangle d’Ashley Barnes (13e, 0-1). Raul Jimenez a égalisé sur penalty (90e+5, 1-1). Avec trois partages, Wolverhampton compte 3 points (15e)et Burnley (4) est 5e.

En France, Strasbourg, avec Matz Sels dans le but, n’a pas pu contrer Rennes, qui a enchaîné une nouvelle victoire après celle de la semaine dernière face au PSG. Grâce à Clément Grenier (16e, 0-1) et M’Baye Niang (54e, 0-2), les Bretons poursuivent leur sans faute et prennent la tête du classement avec le maximum de points (9). Pour son premier match avec Rennes, Edouard Mendy a stoppé un penalty de Jonas Martin (40e), ce qui ne lui était jamais arrivé en Ligue 1. En fin de match, Strasbourg a terminé sans Abdallah Ndour exclu (84e, 2 jaunes). Les Alsaciens (2 points) sont 15e.

En Espagne, la Real Sociedad est allée s’imposer 1-0 à Majorque. Titulaire chez les Basques, Adnan Januzaj a été remplacé par Portu (63e), qui a servi Martin Odergaard sur le but gagnant (83e). Au classement, la Real Sociedad (4 points) est 4e et la formation des Baléares (3) occupe la 9e position.

En Ecosse, Boli Bolingoli-Mbombo a pris part au succès du Celtic face aux Hearts of Midlothian (3-1). Issouf Bayo (29e, 60e) et Callum McGregor(54e) ont concrétisé le troisième succès des Bhoyz, qui comptent le maximum de points (9) tout comme leurs ennemis des Rangers.

Aux Pays-Bas, Waalwijk a été battu 0-3 par La Haye, réduit à dix suite à l’exclusion de Danny Bakker en fin de match (90e+3, 2 jaunes). Chez les visités, Hannes Delcroix et Anas Tahiri étaient titulaires, Dylan Seys est monté au jeu (67e) et Lennerd Daneels est resté sur le banc. Tom Beugelsdijk (19e), Tomas Necid (57e, 83e pen.) ont permis à La Haye de prendre ses trois premiers points. Après quatre journées, Waalwijk (1 point) est 17e.

Dante Rigo est resté sur le banc lors du partage du Sparta Rotterdam à Zwolle (2-2). Le début de rencontre a été animé puisque Ragnar Ache a donné l’avance au Sparta (8e, 0-1) et Iliass Bel Hassani a égalisé dans la foulée pour les visités (9e, 1-1). Zwolle a renversé la situation à son profit par Lennart Thy (56e, 2-1)mais Lars Veldwijk (81e, 2-2) a permis au club de Rotterdam de se hisser en troisième position avec 8 points, un de moins que Willem II. Zwolle (1 point) reste dernier.

