Euro d’équitation – Trois nouvelles médailles belges en para-dressage

Les Belges ont décroché trois nouvelles médailles dimanche en para-dressage lors de la dernière journée des championnats d’Europe d’équitation à Rotterdam. Les cavaliers belges disputaient dimanche l’épreuve du Freestyle Test (reprise libre en musiqu), réservée aux huit meilleurs couples des de chaque classe de handicap.

Barbara Minneci, sur Stuart, a décroché la médaille d’argent en grade III, terminant 3e avec 73,127 %.

Manon Claeys (San Dior) est aussi montée sur la 3e marche du podium en grade IV, terminant 3e avec 73,355 %, à moins de 4/10 de la 2e place de la Suédoise Jakobsson.

Michèle George (Best of 8), quadruple médaillée paralympique, a également pris la médaille de bronze en grade V, avec un score de 74,720 %. Kevin Van Ham a terminé 5e.

Ces trois médailles portent à six le nombre de médailles belges à l’Euro de para-dressage.

« Avec un résultat pareil, je ne peux être qu’un chef d’équipe heureux », déclare le chef d’équipe belge Walter Van Haegenborgh. « Nous avions senti le potentiel de nos cavaliers lors de compétitions précédentes cette année mais il fallait encore le confirmer face au top européen. Ce qui me réjouit particulièrement c’est que cette équipe, avec des cavaliers dans trois grades différents, a énormément de potentiel pour le futur. Michèle George se présentait à Rotterdam avec un tout nouveau cheval et a directement réussi à monter sur le podium, partageant celui-ci avec les mêmes cavaliers qu’aux Jeux de Rio. Barbara Minneci a très bien réussi à collaborer avec Stuart, cheval qui remplaçait Barilla, avec qui Barbara était en duo depuis des années. Faire ce genre de transition n’est jamais facile pour une cavalière qui monte en amazone. Manon Claeys a réussi à défendre sa médaille d’argent de 2017 et a montré qu’elle progressait encore ».

Source: Belga