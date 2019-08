EPGA – Detry termine 20e en Suède, Colsaerts 53e

Auteur d’un dernier tour en 69 coups, Thomas Detry a terminé 20e du Scandinavian Invitation de golf, comptant pour l’European Tour et doté d’1,5 million d’euros, dimanche sur le parcours du Hills golf club de Mölndal, en Suède. Nicolas Colsaerts s’est lui classé 53e. Detry n’a pas été en mesure de confirmer sa brillante prestation de la veille quand il a bouclé le parcours en 63 coups et était remonté à la 10e place. Le Bruxellois n’a réussi que trois birdies et a concédé deux bogeys. Avec un total de 270 coups, Detry termine à neuf longueurs du Sud-Africain Erik Van Rooyen, vainqueur de son premier tournoi sur le circuit européen.

Nicolas Colsaerts a également eu besoin de 69 coups pour accomplir son parcours dimanche. Quelque peu irrégulier, il a inscrit sept birdies mais a aussi encaissé deux bogeys et deux double bogeys. Colsaerts a également perdu dix places.

A noter que le Suédois Henrik Stenson, qui a terminé troisième, a réussi un hole-in-one de 180 mètres au 6e trou (par-3).

– Classement final.

1. Erik Van Rooyen (Afs) 261=65-68-64-64 -19

2. Matthew Fitzpatrick (Ang) 262=64-65-69-64

3. Henrik Stenson (Suè) 266=69-62-69-66

. Dean Burmester (Afs) 266=66-72-62-66

5. Sebastian Soderberg (Suè) 267=67-69-68-63

. Suhwan Kim (USA) 267=66-68-68-65

. Alexander Levy (Fra) 267=63-71-66-67

. Jamie Donaldson (Gal) 267=69-68-63-67

…

20. Thomas Detry (Bel) 270=72-66-63-69

53. Nicolas Colsaerts (Bel) 275=67-71-68-69

Source: Belga