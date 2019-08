Cyclassics – Elia Viviani a décroché sa dixième victoire de la saison

Elia Viviani a remporté dimanche la Cyclassics de Hambourg pour la troisième fois consécutive, enregistrant son dixième succès de la saison. « C’est bien de remporter une autre victoire si tôt après mon titre européen », a commenté le coureur Deceuninck – Quick-Step. « Je suis très heureux, surtout que ce n’était pas facile avec les fortes températures », a déclaré l’Italien. « Nous avons dépensé beaucoup d’énergie pour contrôler les échappées et les nombreuses attaques dans le final. Mais nous sommes restés concentrés et mon équipe a livré un incroyable boulot. »

« Le final n’a pas été facile. Après la dernière difficulté, le Waseberg, nous étions encore 20 ou 25. J’ai demandé à Florian Sénéchal de contrôler les attaques et ensuite, je me suis fié à un grand Michael Morkov avant le sprint. C’est plaisant de remporter la victoire dans le maillot de champion d’Europe et d’établir un record à Hambourg. Depuis le Tour, j’ai participé à trois épreuves (Prudential Ride et l’Euro) et je les ai remportées. J’espère que d’autres bons résultats vont tomber avant la fin de la saison. »

Source: Belga