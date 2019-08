Coupe Sels: la course neutralisée après une série de chutes

La 94e Coupe Sels (Schaal Sels) dont le départ a été donné dimanche matin sur la Bredabaan à Merksem, a été neutralisée dès le premier tour à la suite de multiples chutes. Les coureurs ont en effet mis pied à terre et demandé à être entendus par la direction de la course, ainsi que par les commissaires de l’Union cycliste internationale (UCI). « Ils ne veulent plus courir et sont venus nous le dire », explique le président de l’association des coureurs Staf Scheirlinckx.

« C’était à eux de décider, et à moi de les accompagner pour négocier avec les organisateurs. Des passages ont été supprimés, et la décision finale sera prise après un tour parcouru à titre d’essai. Il y a 140 signaleurs, dont certains recrutés aux Pays-Bas. »

« Dix-sept signaleurs mobiles ont en outre été intégrés à la caravane, ce qui témoigne quand même du bon vouloir de l’organisation. Encore une fois il reviendra aux coureurs de décider si leur sécurité est à présent assurée. Je pense bien que cette course va finalement avoir lieu, mais avec les aménagements dont je vous ai déjà fait part… », conclut Staf Scheirlinckx.

La Coupe Sels se dispute en principe sur 200 kilomètres (14,5 plus un circuit d’environ 20 kilomètres à couvrir neuf fois).

Aucune équipe WorldTour n’y participe, mais bien Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert), le vainqueur de la précédente édition.

