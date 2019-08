Championnat du monde de motocross – GP Suède: Coldenhoff vainqueur en MXGP, Herlings 12e pour son retour, Prado sacré en MX2

Le Néerlandais Glenn Coldenhoff (KTM) a remporté en catégorie MXGP le Grand Prix de Suède de motocross, 16e des 18 étapes du championnat du monde, dimanche à Uddevalla. Vainqueur de la 1e manche et 2e de la seconde, il devance le Slovène Tim Gajser (Honda), assuré du titre mondial depuis le week-end dernier à Imola. Le Letton Pauls Jonass (Husqvarna) monte sur la 3e marche du podium. Jeremy van Hoorebeek (Honda) s’est classé 5e, Kevin Strijbos (Yamaha) 8e.

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), champion du monde 2018, effectuait son retour ce dimanche en Suède. Il a pris la 12e place du Grand Prix, grâce à sa 4e place dans la seconde manche.

Au clasement du championnat, derrière le champion du monde Tim Gajser (709 pts), le Suisse Jeremy Sewwer (Yamaha) pointe au 2e rang avec 511 points, devant le Français Gauthier Paulin (Yamaha), 3e avec 468 points. Glenn Coldenhoff, vainqueur de son deuxième Grand Prix d’affilée, est 4e avec 446 unités.

Van Hoorebeek pointe au 9e rang (377 pts), Clément Desalle au 13e (208), Julien Lieber au 15e (184) et Strijbos est 21e (113).

Une semaine après Gajser en MXGP, l’Espagnol Jorge Prado (KTM) a décroché le titre mondial en MX2. Il a terminé 3e du GP de Suède derrière le Français Tom Vialle (KTM) et le Néerlandais Calvin Vlaanderen (Honda).

Prado, vainqueur de 14 des 16 GP de la saison, s’offre un deuxième titre consécutif en MX2. Le pilote espagnol de 18 ans compte 737 points au classement devant le Danois Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), 2e avec 592 points et 6e dimanche. Le Belge Jago Geerts (Yamaha) pointe au 3e rang du championnat avec 467 points. Il s’est classé 11e en Suède.

Les deux derniers GP de la saison auront lieu le 8 septembre en Turquie et le 15 septembre en Chine.

