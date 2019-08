Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Marcassou (réf. 16198)

Je suis un petit gamin rigolo, très affectueux, gentil et sociable et toujours partant pour une séance de câlins. Je suis très malheureux au refuge et chaque fois que quelqu’un passe devant ma cage, je supplie pour qu’on m’emmène … Je voudrais tant trouver un maître qui me gâtera et me dorlotera, et croyez-moi, je vous rendrai votre amour au centuple !

Sexe mâle Age 3 ans Race Podenco Maneto Taille 30 cm Pelage Poils courts Poids 7 kg

Piruli (réf. 15776)

J’ai été sauvé du centre d’abattage de Malaga, où j’avais été conduit par mon propriétaire. Je suis un jeune chien énergique et j’adorerais pouvoir accompagner mon maître en balade. Je m’entends bien avec les autres chiens, en petit groupe, mais une grande meute et trop d’agitation me mettent un peu mal à l’aise. Avec les gens, je suis très gentil et joueur, un petit brigand ! Je suis également très intelligent et fidèle !

Sexe mâle Age 1,5 an Race croisé Galgo Taille 51 cm Pelage Poils courts Poids 17 kg

Louisa (réf. 15210)

Je suis une jolie Podenco de nature calme, gentille et très affectueuse. Je m’entends bien avec les autres chiens. Je suis discrète, je passe plutôt inaperçue et pourtant je vaux largement la peine d’être remarquée ! Je me comporte parfaitement en voiture, en promenade, à la terrasse d’un café, bref je suis un chien facile à vivre. Qui va me donner une chance ?

Sexe Femelle Age 3 ans Race Podenco Taille 48 cm Pelage Poils courts Poids 12 kg

Vous êtes intéressé par Marcassou, Piruli, Louisa ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr