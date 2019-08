WTA Bronx – La Polonaise Magda Linette remporte la première édition du tournoi new-yorkais

Le titre au tournoi du Bronx, nouveau venu sur le circuit WTA, est revenu samedi à Magda Linette. La Polonaise a battu l’Italienne Camila Giorgi en finale de cette épreuve new-yorkaise disputée sur surface dure et dotée de 250.000 dollars. Linette, 80e mondiale, a pris la mesure Camila Giorgi (WTA 58) sur le score de 5-7, 7-5 et 6-4 après 2h32 de jeu. La Polonaise de 27 ans a décroché son 2e titre sur le circuit après celui acquis en 2014 au tournoi WTA 125 de Ningbo. Elle compte également deux finales perdues, à Tokyo (2015) et Bol (2018).

Pour Giorgi, 27 ans également, c’est la deuxième défaite en finale cette saison après celle enregistrée à Washington. Elle compte deux titres à son palmarès: Bois-le-Duc (2015) et Linz (2018).

Ce tournoi du Bronx est la dernière répétition avant le début de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem qui débute lundi.

Source: Belga