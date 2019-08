WNBA – Fin de série pour Washington Mystics et Emma Meesseman (9 pts, 3 rbds), battus à Chicago

Washington Mystics et Emma Meesseman se sont inclinés 85 à 78 (mi-temps: 40-49) à Chicago Sky lors des rencontres disputées vendredi dans le championnat professionnel nord-américain de basket, devant 6.131 spectateurs à la Wintrust Arena de Chicago. Emma Meesseman a joué 24 minutes pour inscrire 9 points (3/8 à 2pts, 1/2 à 3pts) et prendre 3 rebonds (pour 2 assists, 1 interception, 2 fautes personnelles et deux pertes de balle). Kim Mestdagh, l’autre Belgian Cats de la franchise de Washington, n’est pas montée au jeu.

Une série de six victoires de suite et de onze sur les 12 derniers matches prend ainsi fin pour les Mystics qui demeurent au sommet de la hiérarchie en WNBA avec Connecticut Sun (20 victoires et 8 défaites chacune, les Sun ont cependant l’avantage).

Washington Mystics est déjà assuré des playoffs et jouera dimanche face à New York Liberty (11e avec 9 succès et 19 défaites) et contre Los Angeles Sparks, 4e de la Ligue, mardi. La phase régulière s’achève le 8 septembre et les playoffs débutent le 11. Washington Mystics avait disputé la finale l’an dernier face à Seattle Storm.

