US Open – Blessé, le Sud-Africain Kevin Anderson déclare forfait

Kevin Anderson, finaliste à deux reprises en Grand Chelem, ne participera pas à l’US Open, a-t-il annoncé, à deux jours de l’ouverture du tournoi, à cause d’une blessure au genou droit. C’est l’Italien Paolo Lorenzi qui le remplacera dans le tableau de l’US Open, a annoncé la fédération de tennis américaine. Le Sud-Africain âgé de 33 ans avait perdu en 2017 en finale de Flushing Meadows face à Rafael Nadal, et s’était incliné contre Novak Djokovic l’année dernière à Wimbledon.

Actuellement 17e joueur mondial, Kevin Anderson n’a plus joué depuis qu’il s’est fait sortir au 3e tour de Wimbledon le mois dernier.

Dans les semaines passées, les blessures l’ont écarté des tournois de Washington, Montréal et Cincinnati.

Source: Belga