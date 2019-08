Tour d’Espagne – Onze Belges débutent samedi la 74e Vuelta

Onze coureurs belges seront au départ du 74e Tour d’Espagne ce samedi à Salinas de Torrevieja lors du contre-la-montre par équipes inaugural. Pour rappel, il y avait 10 Belges au départ du Giro et 21 au Tour de France, qui s’était élancé de Bruxelles. Thomas De Gendt (Lotto Soudal), vainqueur de la 8e étape du Tour, est un des espoirs belges pour une victoire d’étape, au même titre que Philippe Gilbert (Deceunick-Quick Step), Dylan Teuns (Bahrain Merida) ou Jelle Wallays (Lotto Soudal). Celui-ci avait signé le seul succès belge sur la Vuelta 2018 en enlevant la 18e étape.

De Gendt était revenu du Tour d’Espagne 2018 avec le maillot de meilleur grimpeur dans sa valise. « La distribution des points est favorable aux échappés mais ce n’est pas un objectif en soi. Il faut d’abord être assez fort pour se glisser dans l’échappée et prendre le maximum de points et ce dans plusieurs étapes ».

Dylan Teuns doublera quant à lui Tour de France et Tour d’Espagne. Pour son premier Tour, il avait remporté la 6e étape à la Planche des Belles Filles. La natif de Diest disputera sa troisième Vuelta, lui qui a collecté quelques places d’honneur sur les routes espagnoles.

Philippe Gilbert n’avait pas été retenu par Deceuninck-Quick Step pour le Tour de France. Le Liégeois disputera son dernier grand tour sous le maillot de la formation de Patrick Lefevere avant de retourner chez Lotto Soudal l’année prochaine. Il sera pour la 9e fois au départ de la Vuelta, une course où il a remporté deux étapes en 2010 (plus cinq jours avec le maillot rouge), deux autres en 2012 et une étape en 2013.

Les autres Belges au départ du Tour d’Espagne sont Edward Teuns (Trek-Segafredo), Sander Armée, Tosh Van Der Sande et Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step), Nathan Van Hooydonck (CCC) et Steff Cras (Katusha-Alpecin).

A noter que pour Nathan Van Hooydonck, Harm Vanhoucke et Steff Cras, il s’agira d’un premier grand tour.

Ce Tour d’Espagne, remporté en 2018 par le Britannique Simon Yates, se terminera le 15 septembre à Madrid.

