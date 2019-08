Tour d’Espagne – Astana s’impose dans le contre-la-montre par équipes, premier leader

Astana a remporté le contre-la-montre par équipes, première étape de ce 74e Tour d’Espagne, samedi à Salinas de Torrevieja. L’équipe kazakhe a enregistré le temps de 14:51 (54,141km/h) après 13,4 km d’effort et le Colombien Miguel Angel Lopez, premier à avoir coupé la ligne, endossera le maillot rouge de leader dimanche. Deceuninck Quick-Step, 21e et avant-dernière au départ, a échoué à la deuxième position, ponctuant le parcours deux secondes plus lentement qu’Astana en 14:53. Sunweb, 14e au départ, avait provisoirement pris les commandes de ce chrono en signant le temps de 14:56.

Jumbo-Visma, antépénultième au départ, pointait en troisième position au premier point intermédiaire avant de subir une chute collective. L’équipe néerlandaise, qui vise le général avec Primoz Roglic et Steven Kruijswijk, a concédé 40 secondes sur la tête.

Lotto Soudal, seconde formation belge au départ, a terminé 10e en 15:10, à 19 secondes d’Astana.

Dimanche, la deuxième étape verra le peloton relier Benidorm à Calpe. L’étape, longue de 199,6 kilomètres, proposera un terrain sinueux. Dans la partie finale aura lieu l’ascension de l’Alto de Puig Llorença, longue de 3 km à 9,5% de moyenne, située à 24 km de la ligne.

Ce Tour d’Espagne, remporté en 2018 par le Britannique Simon Yates, se terminera le 15 septembre à Madrid.

Source: Belga