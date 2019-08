Serie A – La Juventus s’impose à Parme pour le premier match de la saison en Serie A

Il aura suffi d’un goal à la Juventus Turin, octuple championne d’Italie en titre, pour remporter le premier match de la saison en Serie A. La Vieille Dame, grâce à un but de son défenseur et capitaine Giorgio Chiellini (21e), s’est imposée 0-1 samedi sur la pelouse de Parme. Quelques minutes après l’ouverture du score, Cristiano Ronaldo pensait avoir déjà débloqué son compteur but mais le VAR a annulé le but de l’attaquant portugais pour une très légère position hors-jeu.

Les Turinois de Maurizio Sarri, arrivé cet été en provenance de Chelsea, débutent donc bien la défense de leur titre. Sur papier, ils sont les grandissimes favoris à leur propre succession. La Juve dispose d’un effectif de grande qualité et Matthijs de Ligt, recruté à l’Ajax cet été, en a d’ailleurs fait les frais samedi. Le défenseur néerlandais, arrivé chez les Bianconeri pour un transfert de 85,5 millions d’euros (bonus compris), a dû prendre place sur le banc, à l’instar, entre autres, de Gianluigi Buffon, Emre Can, Paulo Dybala ou encore Mario Mandzukic.

Source: Belga