Raoul Hedebouw: « En Wallonie, le PS mène une politique de droite »

« Je pensais que la percée du PTB servirait d’électrochoc au PS et à Écolo, mais ces partis ne veulent rien changer », déclare samedi le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw, dans une interview donnée dans Sud Presse. « Je ne suis pas content de ce qui est arrivé. Il y avait une chance de réaliser quelque chose. On a discuté une bonne fois avec le PS sur des dossiers concrets, pour savoir si on pouvait faire de la politique autrement. Cela fait 30 ans, MR au pouvoir ou pas, que la politique wallonne est libérale », explique Raoul Hedebouw, en revenant sur les discussions qui n’ont pas abouti avec le PS.

« Le PS ne veut rien changer. Je regrette qu’il trouve plus facilement un accord programmatique avec le MR qu’avec nous. Finalement, l’objectif du PS était de faire accepter l’austérité, décrétée au niveau européen, par le PTB: nous mouiller pour montrer qu’il n’y a pas d’alternative », ajoute-t-il.

Pour le PTB, il n’y a pas de volonté de rupture en Wallonie « et certainement pas tant qu’Elio Di Rupo sera à la tête du PS ».

Source: Belga