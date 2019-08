Premier League – Chelsea relancé par ses jeunes à Norwich (2-3) sous l’oeil de Michy Batshuayi

La nouvelle génération a relancé Chelsea à Norwich, 2-3, permettant aux « Blues » de remporter leur première victoire de la saison, samedi lors de la 3e journée de Premier League anglaise de football. Michy Batshuayi, dont le nom figurait pour la première fois sur la feuille d’arbitre cette saison, a assisté à l’exploit depuis le banc de touche… Deux buts de Tammy Abraham (3e et 68e), 21 ans, plus un autre de Mason Mount (17e), 20 ans, respectivement prêtés à Aston Villa et Derby en D2 la saison passée, ont enfin fait décoller les Londoniens.

L’icône Frank Lampard n’a pas pour autant connu un après-midi tranquille derrière le banc de son équipe de coeur, avant de gagner son premier match en tant que manager des « Blues ».

Chelsea a en effet peiné pour venir à bout des promus.

La défense des tenants de l’Europa League a craqué deux fois en première période, laissant les « Canaris » revenir systématiquement au score.

Nul doute que Lampard voudra vite y remédier alors que les « Blues » ont déjà encaissé sept buts en championnat, neuf en quatre matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Le meilleur buteur de la Premier League Teemu Pukki s’est d’ailleurs encore illustré avec Norwich.

L’attaquant finlandais a en effet délivré la passe décisive pour le premier but égalisateur de Todd Cantwell (6e), puis a marqué lui même son cinquième but en Premier League à la 30e.

Si une place sur le banc ne le satisfait sans doute pas, Batshuayi estimera peut-être que cette première présence sur le banc prouve qu’il fait malgré tout (un peu) partie des plans de Frank Lampard.

Il n’avait jusqu’à présent eu droit qu’à jouer en Espoirs, sans convocation pour l’équipe première.

Celle-ci ne comptait qu’un point sur six (4-0 à Manchester United et 1-1 contre Leicester City), avant de s’imposer à Norwich samedi.

