Olivia Borlée quitte l’athlétisme pour se consacrer à sa marque de vêtements

L’athlète Olivia Borlée a annoncé qu’elle mettait un terme à sa carrière sportive, afin de se consacrer entièrement à sa marque de mode 42|54, a-t-elle fait savoir samedi par communiqué. « J’ai vraiment douté pendant longtemps. Le sport de haut niveau a dominé toute ma vie et je rêvais secrètement de participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais tout s’accélère avec notre marque et j’ai l’impression de devoir franchir le cap maintenant. Tant le sport de haut niveau que le lancement d’une nouvelle marque sont des activités très exigeantes qui demandent un investissement total. Le succès de 42|54 représente le tremplin idéal vers ma nouvelle carrière », a souligné la médaillée d’or olympique de Pékin et ainée de la famille Borlée.

Point d’orgue de sa carrière, elle a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin 2008, en 4x100m, avec Kim Gevaert, Hanna Mariën et Elodie Ouedraogo. C’est avec cette dernière qu’elle a lancé, en 2016, sa marque de vêtements sportifs et urbains 42|54, faisant référence au record national belge du 4×100 mètres.

La marque, qui se défend être durable et en faveur d’un sport sans dopage, d’où la devise de la dernière collection « Clean athletes, clean clothes », ouvrira prochainement un magasin à Anvers.

« Je tiens à remercier mon Papa pour son travail acharné, son idéalisme, notre complicité et tous ces rêves réalisés ensemble, sans lui tout ça n’aurait pas été possible. Merci à ma Maman, à mon Mari, mes frères, ma sœur et à toute ma famille de m’avoir donné autant de forces et de soutien. Merci à mon staff, à mes coéquipières de relais et notre coach Rudi Diels. Pour finir, un immense merci au public d’avoir vibré aussi intensément avec moi et de m’avoir toujours témoigné autant de sympathie », a conclu Olivia Borlée.

Source: Belga