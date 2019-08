La majorité des contrôles de personnes en séjour illégal se fait en Flandre

La répartition des contrôles de personnes en séjour illégal entre les trois Régions montre que la Flandre a effectué 77,6% de ceux-ci. La part de contrôles oscillait entre 11 et 15% à Bruxelles et entre 3 et 7% en Wallonie, rapportent samedi les journaux de Sudpresse et Het Laatste Nieuws. Au premier semestre de cette année, quelque 600 contrôles ont été menés en Flandre, contre 80 à Bruxelles et 26 en Wallonie. Selon les statistiques, l’ordre de quitter le territoire est toutefois rarement suivi d’effet. Au cours du premier semestre de cette année, 15.801 ordres de quitter le territoire ont été délivrés à des personnes chez nous en séjour illégal. 6.354 ont abouti chez des gens qui avaient déjà reçu pareil document auparavant, soit 40% du total.

Chez les Érythréens par exemple, dont le nombre d’arrestations administratives a quadruplé entre 2016 et 2017, selon le rapport du Centre fédéral Migration (Myria), on compte 3.555 arrestations, 1.952 décisions de retour, 146 enfermements en centres fermés et 96 retours forcés.

Source: Belga