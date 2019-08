Jupiler Pro League – Le Cercle de Bruges bat Waasland-Beveren 1-0 et lui cède la lanterne rouge

Le Cercle de Bruges avait l’occasion de prendre ses trois premiers points, et de laisser ainsi la lanterne rouge à Waasland-Beveren, samedi soir lors de la cinquième journée de la Jupiler Pro League (D1A) de football. Un but signé Stef Peeters à la 82e minute, lui a permis d’atteindre cet objectif, et même de dépasser en outre l’AS Eupen (qui se déplace à Mouscron dimanche), et Anderlecht. Ce sont cependant les visiteurs qui ont donné le ton pendant le premier quart d’heure, deux envois du remuant Beni Badibanga passant au-dessus (5e et 11e).

Ensuite les échanges s’équilibrèrent, même s’il serait plus juste de dire que le rythme baissa, au détriment de l’intensité du duel.

Le Cercle perdit son défenseur français Julien Serrano, blessé et contraint de céder sa place à Corentin Fiore, dès la 25e minute.

On s’inquiéta ensuite pour Andreas Wiegel qui avait reçu un coup sur la malléole.

Mais il reprit part au jeu après avoir été soigné au bord du terrain (41e).

Aucune équipe ne méritait de mener à la pause (0-0), Waasland-Beveren, et en particulier Badibanga, ayant tout de même été un peu plus entreprenants.

Jordi Mboula était remplacé par Alimani Gory à la reprise, dans l’équipe du Cercle.

Thomas Agyepong offrit au maigre public sa première véritable émotion en expédiant un très joli tir du gauche que détourna brillamment Loïc Badiashile (56e).

Un but inscrit de la tête contre le cours du jeu par Idriss Saadi fut annulé pour un hors-jeu de Kylian Hazard, qui avait centré (64e), après consultation de l’assistance-vidéo (VAR).

Le cadet de la fratrie Hazard fut à son tour bien servi par Peeters, mais tira à côté (81e).

Ce n’était cependant que partie remise car une minute plus tard, Peeters envoyait au fond des filets, un ballon repoussé par le gardien Brent Gabriël après un tir de Gory (1-0, 82e, score final).

A noter que le coup d’envoi du match Saint-Trond – Zulte Waregem a été retardé à cause de l’éclatement d’un pneu de l’autocar de l’équipe visiteuse sur l’autoroute, et que Malines sera seul en tête du championnat s’il n’est pas battu à Ostende.

Les matches des « Européens » Charleroi – Club Bruges et Antwerp – Gantoise ont en effet été reportés dans l’intérêt du football belge.

Source: Belga