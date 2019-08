Incendies en Amazonie – Des centaines de nouveaux incendies en Amazonie, la Bolivie utilise un Boeing converti

Des centaines de nouveaux incendies de forêts faisaient rage samedi à travers le Brésil, selon les dernières données officielles, au moment où la pression internationale augmente pour pousser le président brésilien Jair Bolsonaro à mettre fin aux feux les plus dévastateurs en Amazonie de ces dernières années. Les dernières données officielles indiquent que 78.383 incendies ont été enregistrés depuis janvier, soit un record depuis 2013. Les experts indiquent qu’ils sont essentiellement dus à la déforestation, aggravée par la saison sèche qui se poursuivra en septembre.

Plus de la moitié de ces feux sont situés en Amazonie et quelque 1.663 nouveaux incendies ont été allumés entre jeudi et vendredi, selon l’Institut national brésilien de recherche spatiale (INPE).

Entre-temps, des incendies ont également lieu au Paraguay et en Bolivie, deux pays frontaliers du Brésil. Samedi, le président bolivien Evo Morales a annoncé avoir mis en service un « supertanker », un Boeing 747 modifié loué à une compagnie américaine, qui sera utilisé pour tenter de dompter les flammes dans la région Chiquitania. Il est capable de lâcher 75.000 litres d’eau dans les airs, ce qu’il devrait faire à raison de quatre fois par jour.

