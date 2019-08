G7 Biarritz – Des « éléments de convergence » entre Trump et Macron

Les présidents Emmanuel Macron et Donald Trump ont constaté samedi, au cours d’un déjeuner en tête-à-tête de deux heures, des « éléments de convergence » sur les grands dossiers du G7 comme le commerce, l’Iran et les feux en Amazonie, a indiqué la présidence française. Avec ce déjeuner « improvisé », le chef de l’Etat français « a créé les conditions pour un bon niveau de convergence au sein du groupe (du G7) en obtenant des clarifications de Donald Trump » sur les principaux sujets, « accords et désaccords compris », a précisé l’Elysée avant l’ouverture officielle du sommet à Biarritz. A l’issue du déjeuner, Donald Trump a tweeté: « Vient de sortir de déjeuner avec le président français @EmanuelMacrone », quelques minutes avant de le corriger en « @EmmanuelMacron ». « De nombreuses bonnes choses arrivent pour nos deux pays. Grand week-end avec d’autres dirigeants du monde », a-t-il ajouté.

Alors que les divergences avec les Etats-Unis risquent de torpiller toute unité du G7 sur le commerce ou le climat, le président français a tenu à « expliquer » à son homologue américain les positions française et européenne, pour « ‘déconflicter’ la relation avec les Etats-Unis » et « faire baisser la pression », a souligné un conseiller.

Sur l’Iran, Donald Trump « a confirmé qu’il ne voulait pas la guerre mais voulait un ‘deal' », selon l’Elysée.

Sur l’Amazonie également, « nous avons des éléments de convergence importants » et Emmanuel Macron a assuré qu’il ne voulait pas « faire une politique anti-Bolsonaro mais une politique utile ».

source: Belga