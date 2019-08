Euro d’équitation – Triplé allemand en dressage et vingtième titre pour Isabell Werth

Isabell Werth (90,875, nouveau record personnel), 50 ans, première avec Bella Rose, une jument de 15 ans, Dorothéee Schneider (90,561), deuxième à trois dixièmes avec Showtime FRH et Jessica von Bredow-Werndl (89,107), troisième avec TSF Dalera BB, qui se tenaient de près, composaient le podium exclusivement allemand du championnat d’Europe de dressage à l’issue de la reprise libre en musique (Kür), samedi sous le soleil et 30 degrés à Rotterdam. Il s’agit du vingtième sacre européen d’Isabell Werth, qui était la favorite de l’épreuve.

Werth et Schneider avaient déjà signé un doublé allemand jeudi dans la Grand Prix Special. La troisième place était alors revenue à la Danoise Cathrine Dufour (Cassidy).

L’Allemagne, emmenée par Werth, a aussi enlevé l’épreuve par équipes pour la 22e fois devant les Pays-Bas et la Suède. La Grande-Bretagne avait été reléguée de la 2e à la 4e place après la disqualification de Charlotte Dujardin pour une trace de sang sur Mount St John Freestyle.

Source: Belga