Euro d’équitation – La Belgique manque la médaille de peu dans l’épreuve par équipes en para-dressage

La Belgique a manqué de peu une médaille en para-dressage par équipes à l’Euro d’équitation samedi à Rotterdam, aux Pays-Bas. Barbara Minneci (Stuart), Kevin Van Ham (Eros), Michèle George (Best of 8) et Manon Claeys (San Dior) ont atteint un total de 216,072 %, à seulement 421 millièmes du troisième, le Danemark. Les Pays-Bas ont gagné avec 227,039% devant la Grande-Bretagne (221,302%).

Plus tôt cette semaine, les cavaliers belges ont remporté des médailles: l’argent pour Claeys en Grade IV, le bronze pour Minecci en Grade III et George en Grade V.

Source: Belga