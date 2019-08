Euro de volley (d) – La Belgique bat la Slovénie et signe un second succès de rang

Les Yellow Tigers ont remporté une deuxième victoire en deux jours au championnat d’Europe de volley féminin. Samedi à Lodz, en Pologne, l’équipe belge s’est imposée après trois sets (25-13, 25-21, 25-20) et 71 minutes de jeu contre la Slovénie. Britt Herbots et Kaja Grobelna, avec respectivement 20 et 18 points, ont été les principales protagonistes de cette nette victoire belge.

Vendredi, les Belges avaient parfaitement entamé leur tournoi avec une victoire en trois sets (25-10, 25-19, 25-22) face à l’Ukraine. Versée dans le groupe B, la Belgique, dont l’objectif est d’atteindre le top 8, doit encore affronter l’Italie lundi (18h30), le Portugal mardi (18h00) et enfin la Pologne mercredi (17h30).

Les quatre premiers affronteront ensuite en match croisé les quatre premiers de la poule D (Espagne, Suisse, Allemagne, Slovaquie, Russie et Biélorussie) en 8es de finale le dimanche 1er septembre. Les 5es et 6es de chaque poule sont éliminés.

Les quarts de finale auront lieu le mercredi 4 septembre (2 en Turquie et 2 en Pologne). Les demi-finales le samedi 7 septembre et la finale le dimanche 8 septembre seront jouées à Ankara en Turquie.

Ce championnat d’Europe, qui rassemble désormais 24 équipes au lieu de 16, se déroule pour la première fois dans quatre pays, la Turquie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie.

Les Belges de Gert Vande Broeck n’avaient pu saisir une première occasion de décrocher un billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo lors d’un tournoi de qualification au début du mois à Catane en Sicile. La Serbie et l’Italie avaient réussi à se qualifier.

Cinq tournois continentaux sont encore prévus au mois de janvier (du 6 au 12) pour tenter de décrocher le fameux sésame pour 2020. Seul le premier de chacun d’eux sera qualifié et pour l’Europe, des pays comme la Turquie, les Pays-Bas ou la Pologne partiront favoris.

Gert Vande Broeck estime qu’une qualification pour Tokyo n’est pas encore dans les cordes de sa jeune équipe (moyenne d’âge d’à peine un peu plus de 20 ans) et le sélectionneur national ambitionne surtout ensuite le maintien en Ligue des Nations.

Source: Belga