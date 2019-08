Euro 2019 de hockey – Pour Gauthier Boccard, la Belgique est « désormais attendue partout »

Avec 22 buts marqués et seulement 2 encaissés sur leur tournoi, les Red Lions ont dominé de la tête et des épaules leur championnat d’Europe, remporté samedi en finale 5-0 contre l’Espagne. Auteur de l’assist sur le deuxième goal inscrit par Florent Van Aubel, Gauthier Boccard s’est montré « heureux » d’avoir pu être à l’origine de la passe à son ancien équipier de club. « J’ai toujours de bonnes connexions avec Florent. En dehors de l’équipe nationale, nous avons joué à l’époque ensemble à l’Orée. J’étais content parce que cela lui a permis de marquer son premier but du tournoi. »

Le Waterlootois a aussi loué les qualités de la défense belge. « C’est unique de n’encaisser que deux buts sur tout un tournoi. Nous avons pu compter sur un Vincent Vanasch phénoménal. Les statistiques disaient qu’une équipe qui passait les poules sans prendre un but devenait championne. Ce fut le cas. Devenir champion ici en Belgique devant notre public, avec la manière et de plus avec un doublé ‘Monde-Europe’ à la clé, c’est extraordinaire. »

Un triplé ‘Monde-Europe-JO’ est maintenant dans le viseur. « Oui, c’est possible. On travaille tous les jours pour décrocher des médailles d’or. C’est sûr qu’après l’argent de Rio, on en veut plus. Il nous reste onze mois pour se préparer sans le stress des barrages. On sera désormais attendu partout, et encore plus à Tokyo. On devra changer deux-trois choses parce que tout le monde nous analyse à présent sous toutes les coutures », a conclu Boccard.

Source: Belga