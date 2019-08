Euro 2019 de hockey – Les Pays-Bas battent l’Allemagne 4-0 pour le bronze en petite finale

Les Pays-Bas, tenants du titre et 3e nation mondiale, ont pris la 3e place de l’Euro de hockey masculin à l’issue de la petite finale remportée 4-0 aux dépens de l’Allemagne (FIH 7), samedi à Anvers. Les Oranje ont ouvert la marque en première mi-temps via Bjorn Kellerman (19e). Mirco Pruijser a doublé l’avance après le repos (43e), avant que Jeroen Hertzberger, sur stroke (58e) et Mink van der Weerden, sur pc (60e) ne scellent le score dans la dernière période.

En 17 éditions de l’Euro de hockey masculin créé en 1970, les Pays-Bas sont montés à chaque fois sur le podium, excepté en 2003. L’Allemagne réédite elle son parcours de 2017, lorsque la Mannschaft avait terminé 4e.

Plus tard dans la soirée (20h30), la Belgique (FIH 2) tentera en finale contre l’Espagne (FIH 9) de décrocher son premier titre européen.

Source: Belga