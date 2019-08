WTA Bronx – La finale opposera Magda Linette à Camila Giorgi

Le titre au tournoi du Bronx, nouveau venu sur le circuit WTA, se jouera samedi entre la Polonaise Magda Linette et l’Italienne Camila Giorgi. Vendredi, les deux joueuses ont remporté leur demi-finale dans cette épreuve new-yorkaise disputée sur surface dure et dotée de 250.000 dollars. Linette, 80e mondiale, a pris la mesure de la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 38/N.5) sur le score de 7-6 (3), 6-2. La Polonaise de 27 ans tentera de décrocher son 2e titre sur le circuit après celui acquis en 2014 au tournoin WTA 125 de Ningbo. Elle compte deux finales perdues, à Tokyo (2015) et Bol (2018).

Elle défiera Camila Giorgi, 27 ans également. La droitière italienne, 58e mondiale, a dû batailler 2h41 pour venir à bout de la Chinoise Qiang Wang, 18e mondiale et tête de série N.1. Giorgi s’est finalement imposée 4-6, 6-4 et 7-6 (6) et voudra inscrire un troisième titre à son palmarès après Bois-le-Duc (2015) et Linz (2018). Plus tôt cette saison, elle s’est inclinée en finale à Washington.

Ce tournoi du Bronx est la dernière répition avant le début de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem qui débute lundi.

Source: Belga