World Police and Fire Games: les pompiers de Bruxelles sont fiers de leurs 44 médailles

Les pompiers de Bruxelles se sont félicités vendredi en fin de matinée à la caserne de l’Etat-major, située avenue de l’Héliport à Bruxelles, des 44 médailles qu’ils ont remportées aux 18e World and Police Fire Games, qui se sont déroulés dans le courant du mois d’août à Chengdu en Chine. Les 38 sportifs qui composaient la délégation cette année ont décroché 17 médailles d’or, 11 médailles d’argent et 16 médailles de bronze. Ils se sont particulièrement illustrés en cyclisme, avec 17 médailles dans cette discipline. « La chaleur était terrible », a souligné Marc Marien, adjudant pompier à Anderlecht, médaillé en cyclisme (5 or et 1 argent). « On a roulé sous des 41 degrés et avec un taux d’humidité très élevé ».

Les World Police and Fire Games (WPFG) rassemblent tous les deux ans environ 12.000 policiers et secouristes issus de plus de 70 pays. Lors de la dernière édition des WPFG en 2017 à Los Angeles aux Etats-Unis, les 22 pompiers de Bruxelles qui avaient pris part à la délégation avaient déjà ramené 30 médailles (13 en or, 11 en argent et 6 en bronze).

« Il y a deux ans, on a pour la première fois pu obtenir des budgets qu’on a pu allouer aux participants, mais la décision n’a été connue que peu de temps avant les jeux », a expliqué Tanguy du Bus de Warnaffe, chef de corps des pompiers de Bruxelles. « La Région s’était engagée il y a 2 ans à pérenniser ce financement, ce qui a permis à partir de cette année d’envoyer une délégation plus conséquente que les années précédentes. Sachant cela, nos sportifs se sont entraînés en conséquence. (…) Les résultats ont dépassé nos espérances ».

Source: Belga